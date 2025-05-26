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Европейский центробанк: Евро может стать альтернативой доллару

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 26 мая 2025, 18:23
Европейский центробанк: Евро может стать альтернативой доллару
фото: Getty Images

По мнению президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, евро может стать альтернативой доллару, если государства еврозоны смогут укрепить его финансовую архитектуру и архитектуру безопасности.

Источник: об этом Лагард сказала во время открытой лекции в центре Жака Делора в Берлине в понедельник, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава ЕЦБ подчеркнула, что нынешняя экономическая политика США порождает нестабильность на глобальных рынках и подрывает роль доллара как основной резервной валюты.

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"Сегодня евро является второй мировой валютой, на которую приходится около 20% валютных резервов, по сравнению с 58% в случае доллара США. Рост международной роли евро может иметь положительные последствия для еврозоны", – отметила она.

В то же время Лагард предупредила, что усиление роли евро "далеко не гарантировано", и государствам еврозоны "его придется завоевать".

Среди шагов, которые могут способствовать этой цели, президент Европейского центробанка назвала более ликвидный рынок капитала, укрепление правовых основ и приверженности открытой торговле.

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Кроме того, любое усиление роли евро должно сопровождаться укреплением обороноспособности еврозоны, считает Лагард.

"Это связано с тем, что инвесторы, особенно официальные, также ищут геополитических гарантий в другой форме: они инвестируют в активы регионов, которые являются надежными партнерами в области безопасности и могут придерживаться союзов с помощью жесткой силы", – сказала она.

Сейчас еврозона насчитывает 20 государств, последней туда присоединилась Хорватия.

Напомним, с начала года Молдова начала использовать евро в качестве основной валюты обменного курса, тогда как ранее такой был доллар.

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валютаЕССША
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