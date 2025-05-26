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Депутат створив схему виїзду чоловіків за кордон – САП

Євген КізіловПонеділок, 26 травня 2025, 20:03
Депутат створив схему виїзду чоловіків за кордон – САП
фото: НАБУ

Депутат обласної ради однієї із західних областей України організував незаконне переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон за допомогою прикордонників.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у соцмережах

Деталі: Як повідомляється, детективи Національного антикорупційного бюро встановили, що депутат запропонував чоловіку "вирішити питання" перетину кордону військовозобов’язаними поза межами пунктів пропуску. Для цього він залучив особу, яка начебто має безпосередній вплив на прикордонників та може забезпечити безперешкодний перетин. Вартість перетину кордону становила 10 тисяч євро за одну особу.

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Крім того, депутат зауважив, що він може організувати переміщення людей з Києва до визначеного місця, а також забезпечити не лише виїзд, а й в’їзд осіб до України.

Згідно з повідомленням, САП та НАБУ викрили депутата облради одразу після одержання ним обумовлених коштів, а саме 20 тисяч євро. Його спільника затримано. Йому готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування триває, встановлюються інші спільники.

26 травня прокурор повідомив депутату облради про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України та зловживанні впливом.

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