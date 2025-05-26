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Депутат создал схему выезда мужчин за границу – САП

Евгений КизиловПонедельник, 26 мая 2025, 20:03
Депутат создал схему выезда мужчин за границу – САП
фото: НАБУ

Депутат областного совета одной из западных областей Украины организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу при помощи пограничников.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в соцсетях

Детали: Как сообщается, детективы Национального антикоррупционного бюро установили, что депутат предложил мужчине "решить вопрос" пересечения границы военнообязанными вне пунктов пропуска. Для этого он привлек лицо, которое якобы имеет непосредственное влияние на пограничников и может обеспечить беспрепятственное пересечение. Стоимость пересечения границы составляла 10 тысяч евро за одного человека.

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Кроме того, депутат отметил, что он может организовать перемещение людей из Киева в определенное место, а также обеспечить не только выезд, но и въезд лиц в Украину.

Согласно сообщению, САП и НАБУ разоблачили депутата облсовета сразу после получения им оговоренных средств, а именно 20 тысяч евро. Его сообщник задержан. Ему готовится сообщение о подозрении. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие сообщники.

26 мая прокурор сообщил депутату облсовета о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотреблении влиянием.

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