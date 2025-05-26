У Ліверпулі автівка в'їхала в натовп під час святкування перемоги футбольного клубу

У Великій Британії, в місті Ліверпуль ввечері 26 травня автомобіль наїхав на людей поряд з місцем, де футбольні фанати відзначали перемогу свого клубу в Премʼєр-лізі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Інцидент у Ліверпулі стався близько 18:00 за місцевим часом. Згідно зі свідченнями очевидців, автомобіль наїхав на групу людей на Вотер-стрит.

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У цей час неподалік тисячі вболівальників "Ліверпуля" вишикувалися вздовж вулиць міста, щоб відсвяткувати перемогу клубу в Чемпіонаті Англії з футболу.

Правоохоронці пізніше повідомили про арешт водія автомобіля, який одразу після наїзду зупинився.

Рятувальники слідом за поліцією підтвердили інцидент і заявили, що їхнім пріоритетом "є забезпечення людей необхідною медичною допомогою якомога швидше.

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Водночас офіційної інформації про кількість постраждалих у результаті наїзду авто немає. Але очевидець розповів The Telegraph, що нарахував принаймні 17 людей, яким надали допомогу.

Інформації про травми, отримані учасниками параду, поки що немає.

Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер заявив про "жахливі кадри" з Ліверпуля і подякував поліції та рятувальникам за швидке реагування на надзвичайну подію.