В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу во время празднования победы футбольного клуба
В Великобритании, в городе Ливерпуль вечером 26 мая автомобиль наехал на людей рядом с местом, где футбольные фанаты отмечали победу своего клуба в Премьер-лиге.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: Инцидент в Ливерпуле произошел около 18:00 по местному времени. По свидетельствам очевидцев, автомобиль наехал на группу людей на Уотер-стрит.
В это время неподалеку тысячи болельщиков "Ливерпуля" выстроились вдоль улиц города, чтобы отпраздновать победу клуба в Чемпионате Англии по футболу.
Правоохранители позже сообщили об аресте водителя автомобиля, который сразу после наезда остановился.
Спасатели вслед за полицией подтвердили инцидент и заявили, что их приоритетом "является обеспечение людей необходимой медицинской помощью как можно быстрее.
В то же время официальной информации о количестве пострадавших в результате наезда автомобиля нет. Но очевидец рассказал The Telegraph, что насчитал по меньшей мере 17 человек, которым оказали помощь.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о "ужасных кадрах" из Ливерпуля и поблагодарил полицию и спасателей за быстрое реагирование на чрезвычайное происшествие.
Напомним, в начале мая на людей в центре города Штутгарт на юге Германии наехал автомобиль – пострадали в общей сложности восемь человек, одна женщина позже скончалась.