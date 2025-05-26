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В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу во время празднования победы футбольного клуба

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 26 мая 2025, 21:54
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу во время празднования победы футбольного клуба
Фото - Getty Images

В Великобритании, в городе Ливерпуль вечером 26 мая автомобиль наехал на людей рядом с местом, где футбольные фанаты отмечали победу своего клуба в Премьер-лиге.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Инцидент в Ливерпуле произошел около 18:00 по местному времени. По свидетельствам очевидцев, автомобиль наехал на группу людей на Уотер-стрит.

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В это время неподалеку тысячи болельщиков "Ливерпуля" выстроились вдоль улиц города, чтобы отпраздновать победу клуба в Чемпионате Англии по футболу.

Правоохранители позже сообщили об аресте водителя автомобиля, который сразу после наезда остановился.

Спасатели вслед за полицией подтвердили инцидент и заявили, что их приоритетом "является обеспечение людей необходимой медицинской помощью как можно быстрее.

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В то же время официальной информации о количестве пострадавших в результате наезда автомобиля нет. Но очевидец рассказал The Telegraph, что насчитал по меньшей мере 17 человек, которым оказали помощь.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о "ужасных кадрах" из Ливерпуля и поблагодарил полицию и спасателей за быстрое реагирование на чрезвычайное происшествие.

Напомним, в начале мая на людей в центре города Штутгарт на юге Германии наехал автомобиль – пострадали в общей сложности восемь человек, одна женщина позже скончалась.

Великобритания
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