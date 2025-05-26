Генштаб: На фронті відбулось 141 зіткнення, з них 53 на Покровському напрямку

Від початку доби 26 травня на фронті відбулось 141 зіткнення, з них 53 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів".

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Деталі: Три атаки ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки, Сили оборони зупинили всі атаки ворога.

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

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На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку війська загарбника атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 18 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле, ще п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Двадцять три бойових зіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку, три з яких досі тривають.