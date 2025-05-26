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Генштаб: На фронте произошло 141 столкновение

Татьяна ОлейникПонедельник, 26 мая 2025, 22:34
Генштаб: На фронте произошло 141 столкновение
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 26 мая на фронте произошло 141 столкновение, из них 53 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 141 боевое столкновение, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 52 авиационных ударов, применив девять ракет и 79 управляемых авиационных бомб, 1158 ударов дронами-камикадзе, совершил 3155 артиллерийских обстрелов".

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Детали: Три атаки вражеских войск отбили украинские подразделения на Харьковском направлении в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз пытался идти вперед на наши позиции вблизи Загрызово и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки, Силы обороны остановили все атаки врага.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в сторону Григорьевки.

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На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении войска захватчика атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечино, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 18 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Свободное Поле, еще пять боестолкновений остаются незавершенными.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Двадцать три боевых столкновения произошло сегодня на Курском направлении, три из которых до сих пор продолжаются.

Генштаброссийско-украинская войнабоевые действия
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