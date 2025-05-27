Росіяни атакували Покровський і ще два напрямки фронту понад 100 разів – Генштаб

Протягом минулої доби на 10 напрямках фронту і Курському плацдармі вібдулося 170 бойових зіткнень. На Покровському напрямку захисники відбили 65 атак ворога, Лиманський і Новопавлівський напрямки окупанти атакували загалом 40 разів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: П’ять атак ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районах Вовчанська та Дворічної.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз йшли на позиції Сил оборони, але безуспішно, ворога зупинено.

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 228 обстрілів, вісім з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 23 штурмових дії загарбників.

На Гуляйпільському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.