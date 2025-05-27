Зеленський призначив голів райдержадміністрацій Києва, серед яких колишні гуморист та дзюдоїст
Президент Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив нових очільників 8-ми районних державних адміністрацій Києва.
Джерело: розпорядження Зеленського, начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Facebook
Пряма мова Ткаченка: "Маємо оновлення керівного складу в більшості районів Києва. Вже з завтрашнього ранку новопризначені голови розпочинають роботу. Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність… Починаємо зранку. Робота має бути відчутною для мешканців у найкоротші терміни".
Деталі: Згідно з розпорядженнями, очільниками радержадміністрацій призначені:
- у Голосіївський район — Софія Дунаєвська;
- у Дарницький район — Олександр Ковтунов;
- у Деснянський район — Максим Бахматов;
- у Дніпровський район — Андрій Паладій;
- у Подільський район — Володимир Наконечний;
- у Святошинський район — Георгій Зантарая;
- у Солом’янський район — Сергій Мовенко;
- у Шевченківський район — Олександр Сазанович.
Нагадаємо: Призначений головою Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов - колишній резидент КВН і Comedy Club в Україні із псевдонімом "Ледокол Бахматов". У 2000-х почав займатися підприємницькою діяльністю та розвитком IT.
У 2019 році він займав посаду радника мера столиці Віталія Кличка на громадських засадах. Також він був керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City і керував експоцентром ВДНГ. Він є засновником Офісу трансформації.
Призначений очільником Святошинської райдержадміністрації Георгій Зантарая – депутат Київради від "Слуги народа", чемпіон світу з дзюдо.
Згідно з відкритих даних, Володимир Наконечний, якого призначили головою Подільської райдержадміністрації є доцентом Київського національного університету культури і мистецтва.
Сергій Мовенко, якого призначили головою Солом’янської райдержадміністрації працював у МВС та першим заступником голови в Волинської обласної державної адміністрації.
Новий голова Дніпровської райдержадміністрації Андрій Паладій працював в Міністерстві молоді та спорту та в АРМА.
Новий керівник Шевченківської РДА Олександр Сазанович до цього працював заступником голови Оболонської райдержадміністрації.
Голосіївську РДА очолила Софі Дунаєвська Софія, яка з 2019 року була керівником апарату Голосіївської райдержадміністрації.