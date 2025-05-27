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Зеленський призначив голів райдержадміністрацій Києва, серед яких колишні гуморист та дзюдоїст

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 травня 2025, 09:24
Зеленський призначив голів райдержадміністрацій Києва, серед яких колишні гуморист та дзюдоїст
володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив нових очільників 8-ми районних державних адміністрацій Києва.

Джерело: розпорядження Зеленського, начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Маємо оновлення керівного складу в більшості районів Києва. Вже з завтрашнього ранку новопризначені голови розпочинають роботу. Очікування киян зрозумілі: конкретні дії, не паперова активність… Починаємо зранку. Робота має бути відчутною для мешканців у найкоротші терміни".

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Деталі: Згідно з розпорядженнями, очільниками радержадміністрацій призначені:

  • у Голосіївський район — Софія Дунаєвська;
  • у Дарницький район — Олександр Ковтунов;
  • у Деснянський район — Максим Бахматов;
  • у Дніпровський район — Андрій Паладій;
  • у Подільський район — Володимир Наконечний;
  • у Святошинський район — Георгій Зантарая;
  • у Солом’янський район — Сергій Мовенко;
  • у Шевченківський район — Олександр Сазанович.

Нагадаємо: Призначений головою Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов - колишній резидент КВН і Comedy Club в Україні із псевдонімом "Ледокол Бахматов". У 2000-х почав займатися підприємницькою діяльністю та розвитком IT.

У 2019 році він займав посаду радника мера столиці Віталія Кличка на громадських засадах. Також він був керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City і керував експоцентром ВДНГ. Він є засновником Офісу трансформації.

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Максим Бахматов, фото: facebook

Призначений очільником Святошинської райдержадміністрації Георгій Зантарая – депутат Київради від "Слуги народа", чемпіон світу з дзюдо.

 
Георгій Зантарая, фото: Facebook

Згідно з відкритих даних, Володимир Наконечний, якого призначили головою Подільської райдержадміністрації є доцентом Київського національного університету культури і мистецтва.

 
Володимир Наконечний, фото: facebook

Сергій Мовенко, якого призначили головою Солом’янської райдержадміністрації працював у МВС та першим заступником голови в Волинської обласної державної адміністрації.

 
Сергій Мовенко, фото: facebook

Новий голова Дніпровської райдержадміністрації Андрій Паладій працював в Міністерстві молоді та спорту та в АРМА.

 
Андрій Паладій, фото: facebook

Новий керівник Шевченківської РДА Олександр Сазанович до цього працював заступником голови Оболонської райдержадміністрації.

 
Олександр Сазанович, фото: Facebook

Голосіївську РДА очолила Софі Дунаєвська Софія, яка з 2019 року була керівником апарату Голосіївської райдержадміністрації.

 
Софія Дунаєвська, фото: Facebook

КиївЗеленський
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