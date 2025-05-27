Зеленский назначил глав райгосадминистраций Киева, среди которых бывшие юморист і дзюдоист
Президент Владимир Зеленский своими распоряжениями назначил новых руководителей 8-ми районных государственных администраций Киева.
Источник: распоряжения Зеленского, начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Facebook
Прямая речь Ткаченко: "Есть обновление руководящего состава в большинстве районов Киева. Уже с завтрашнего утра новоназначенные главы начинают работу. Ожидания киевлян понятны: конкретные действия, не бумажная активность... Начинаем с утра. Работа должна быть ощутимой для жителей в кратчайшие сроки".
Детали: Согласно распоряжениям, руководителями райгосадминистраций назначены:
- в Голосеевский район - София Дунаевская;
- в Дарницкий район - Александр Ковтунов;
- в Деснянский район - Максим Бахматов;
- в Днепровский район - Андрей Паладий;
- в Подольский район - Владимир Наконечный;
- в Святошинский район - Георгий Зантарая;
- в Соломенский район - Сергей Мовенко;
- в Шевченковский район - Александр Сазанович.
Напомним: Назначенный главой Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов - бывший резидент КВН и Comedy Club в Украине с псевдонимом "Ледокол Бахматов". В 2000-х начал заниматься предпринимательской деятельностью и развитием IT.
В 2019 году он занимал должность советника мэра столицы Виталия Кличко на общественных началах. Также он был управляющим партнером инновационного центра-городка UNIT.City и руководил экспоцентром ВДНХ. Он является основателем Офиса трансформации.
Назначенный главой Святошинской райгосадминистрации Георгий Зантарая - депутат Киевсовета от "Слуги народа", чемпион мира по дзюдо.
Согласно открытым данным, Владимир Наконечный, которого назначили главой Подольской райгосадминистрации является доцентом Киевского национального университета культуры и искусства.
Сергей Мовенко, которого назначили председателем Соломенской райгосадминистрации? работал в МВД и первым заместителем председателя в Волынской областной государственной администрации.
Новый глава Днепровской райгосадминистрации Андрей Паладий работал в Министерстве молодежи и спорта и в АРМА.
Новый руководитель Шевченковской РГА Александр Сазанович до этого работал заместителем председателя Оболонской райгосадминистрации.
Голосеевскую РГА возглавила Софи Дунаевская София, которая с 2019 года была руководителем аппарата Голосеевской райгосадминистрации.