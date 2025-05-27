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Зеленский назначил глав райгосадминистраций Киева, среди которых бывшие юморист і дзюдоист

Станислав ПогориловВторник, 27 мая 2025, 09:24
Зеленский назначил глав райгосадминистраций Киева, среди которых бывшие юморист і дзюдоист
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский своими распоряжениями назначил новых руководителей 8-ми районных государственных администраций Киева.

Источник: распоряжения Зеленского, начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Есть обновление руководящего состава в большинстве районов Киева. Уже с завтрашнего утра новоназначенные главы начинают работу. Ожидания киевлян понятны: конкретные действия, не бумажная активность... Начинаем с утра. Работа должна быть ощутимой для жителей в кратчайшие сроки".

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Детали: Согласно распоряжениям, руководителями райгосадминистраций назначены:

  • в Голосеевский район - София Дунаевская;
  • в Дарницкий район - Александр Ковтунов;
  • в Деснянский район - Максим Бахматов;
  • в Днепровский район - Андрей Паладий;
  • в Подольский район - Владимир Наконечный;
  • в Святошинский район - Георгий Зантарая;
  • в Соломенский район - Сергей Мовенко;
  • в Шевченковский район - Александр Сазанович.

Напомним: Назначенный главой Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов - бывший резидент КВН и Comedy Club в Украине с псевдонимом "Ледокол Бахматов". В 2000-х начал заниматься предпринимательской деятельностью и развитием IT.

В 2019 году он занимал должность советника мэра столицы Виталия Кличко на общественных началах. Также он был управляющим партнером инновационного центра-городка UNIT.City и руководил экспоцентром ВДНХ. Он является основателем Офиса трансформации.

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Максим Бахматов, фото: Facebook

Назначенный главой Святошинской райгосадминистрации Георгий Зантарая - депутат Киевсовета от "Слуги народа", чемпион мира по дзюдо.

 
Георгий Зантарая, фото: Facebook

Согласно открытым данным, Владимир Наконечный, которого назначили главой Подольской райгосадминистрации является доцентом Киевского национального университета культуры и искусства.

 
Владимир Наконечны, фото: Facebook

Сергей Мовенко, которого назначили председателем Соломенской райгосадминистрации? работал в МВД и первым заместителем председателя в Волынской областной государственной администрации.

 
Владимир Наконечны, фото: Facebook

Новый глава Днепровской райгосадминистрации Андрей Паладий работал в Министерстве молодежи и спорта и в АРМА.

 
Андрей Паладий, фото: Facebook

Новый руководитель Шевченковской РГА Александр Сазанович до этого работал заместителем председателя Оболонской райгосадминистрации.

 
Александр Сазанович, фото: Facebook

Голосеевскую РГА возглавила Софи Дунаевская София, которая с 2019 года была руководителем аппарата Голосеевской райгосадминистрации.

 
София Дунаевская, фото: Facebook

КиевЗеленский
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