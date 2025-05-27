США та ЄС припинили співпрацю у боротьбі з обходом санкцій Росією – ЗМІ

Німецькі ЗМІ повідомляють про завершення спільної роботи США та Європейського Союзу у сфері боротьби з обходом Росією міжнародних санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung, NDR та WDR з посиланням на внутрішній звіт МЗС Німеччини

Деталі: Висновок про крах співпраці міститься у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ про засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося 20 травня у Брюсселі. Згідно з конфіденційним документом, керівник санкційної політики ЄС Девід О'Салліван нарікає на повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій.

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Як наслідок, "більше немає спільної інформаційно-пропагандистської роботи". Співпраця G7 також "втратила імпульс" у цьому плані.

Як за таких умов європейці та американці мають намір домовлятися про черговий пакет санкцій, залишається загадкою. Тим паче, що є експерти, які вважають, що Трамп хотів би рано чи пізно знову вести бізнес з Росією.

Депутат Європарламенту від "Зелених" Сергєй Лагодинський попереджає про наслідки зниження трансатлантичної координації для політики безпеки. "Проблема в тому, що США де-факто були рушійною силою режиму санкцій", – сказав він в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung. Якщо адміністрація Трампа прагнутиме нормалізації відносин з Росією, "це означатиме кінець глобального режиму санкцій", сказав він.

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Єдиний позитивний момент зустрічі в Брюсселі: торговельні обмеження проти Москви, схоже, починають давати ефект. Згідно зі звітом, і О'Салліван, і директор Координаційного офісу ЄС з питань розвідки Даніель Маркіч підкреслили, що санкції мають значний вплив на російську економіку.

ЄС також досяг певного успіху в експорті товарів, пов'язаних з війною, через треті країни, зокрема Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Однак поставки через Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину продовжують створювати проблеми. Китай і Гонконг залишаються основними транзитними пунктами для обходу санкцій.

Згідно з конфіденційним документом, О'Салліван поскаржився на зустрічі в Брюсселі, що Китайська Народна Республіка "відповідальна за приблизно 80 відсотків ухилень", але продовжує це заперечувати. Однак він додав, що компанії ЄС також отримують прибуток від нелегального бізнесу з Росією, що значно послаблює позицію Єврокомісії в переговорах з третіми країнами.

На зустрічі О'Салліван зміг повідомити про перші успіхи в боротьбі з "тіньовим флотом" Росії. Кілька держав, в яких зареєстровані ці танкери і вантажні судна, що насправді належать Росії, відкликали свої прапори за ініціативою ЄС. Тим не менш, комісар з питань санкцій закликав країни-члени ЄС вжити "рішучих заходів проти всього тіньового флоту". Серед іншого, згідно з внутрішнім звітом, він запропонував розглянути заходи проти портів, які часто відвідують ці судна, таких як Туреччина, Індія та Малайзія.

Наступні санкції ЄС, згідно з документом МЗС, швидше за все, будуть спрямовані проти російського енергетичного та банківського секторів. Лише Угорщина відкидає ці заходи, вкотре демонструючи "неготовність до компромісів". Чи піде на співпрацю уряд США, також викликає сумніви, зважаючи на досвід останніх кількох тижнів.

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