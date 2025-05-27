США и ЕС прекратили сотрудничество в борьбе с обходом санкций Россией – СМИ

Немецкие СМИ сообщают о завершении совместной работы США и Европейского Союза в сфере борьбы с обходом Россией международных санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR со ссылкой на внутренний отчет МИД Германии

Детали: Вывод о крахе сотрудничества содержится во внутреннем отчете Федерального министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, руководитель санкционной политики ЕС Дэвид О'Салливан сетует на полный развал трансатлантической координации по уклонению от санкций.

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Как следствие, "больше нет совместной информационно-пропагандистской работы". Сотрудничество G7 также "потеряло импульс" в этом плане.

Как в таких условиях европейцы и американцы намерены договариваться об очередном пакете санкций, остается загадкой. Тем более, что есть эксперты, которые считают, что Трамп хотел бы рано или поздно снова вести бизнес с Россией.

Депутат Европарламента от "Зеленых" Сергей Лагодинский предупреждает о последствиях снижения трансатлантической координации для политики безопасности. "Проблема в том, что США де-факто были движущей силой режима санкций", – сказал он в интервью Süddeutsche Zeitung. Если администрация Трампа будет стремиться к нормализации отношений с Россией, "это будет означать конец глобального режима санкций", сказал он.

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Единственный положительный момент встречи в Брюсселе: торговые ограничения против Москвы, похоже, начинают давать эффект. Согласно отчету, и О'Салливан, и директор Координационного офиса ЕС по вопросам разведки Даниэль Маркич подчеркнули, что санкции оказывают значительное влияние на российскую экономику.

ЕС также достиг определенного успеха в экспорте товаров, связанных с войной, через третьи страны, в частности Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. Однако поставки через Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию продолжают создавать проблемы. Китай и Гонконг остаются основными транзитными пунктами для обхода санкций.

Согласно конфиденциальному документу, О'Салливан пожаловался на встрече в Брюсселе, что Китайская Народная Республика "ответственна за примерно 80 процентов уклонений", но продолжает это отрицать. Однако он добавил, что компании ЕС также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией, что значительно ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами.

На встрече О'Салливан смог сообщить о первых успехах в борьбе с "теневым флотом" России. Несколько государств, в которых зарегистрированы эти танкеры и грузовые суда, на самом деле принадлежащие России, отозвали свои флаги по инициативе ЕС. Тем не менее, комиссар по вопросам санкций призвал страны-члены ЕС принять "решительные меры против всего теневого флота". Среди прочего, согласно внутреннему отчету, он предложил рассмотреть меры против портов, которые часто посещают эти суда, таких как Турция, Индия и Малайзия.

Следующие санкции ЕС, согласно документу МИД, скорее всего, будут направлены против российского энергетического и банковского секторов. Только Венгрия отвергает эти меры, в очередной раз демонстрируя "неготовность к компромиссам". Пойдет ли на сотрудничество правительство США, также вызывает сомнения, учитывая опыт последних нескольких недель.

Напомним: