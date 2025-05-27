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"Краху співпраці" між США та ЄС щодо санкцій немає – уповноважений Зеленського

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 27 травня 2025, 10:52
Краху співпраці між США та ЄС щодо санкцій немає – уповноважений Зеленського
Владислав Власюк, фото: Facebook

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував твердження про нібито розвал співпраці між США та Європейським Союзом у сфері санкційної політики. Він запевнив, що взаємодія між партнерами триває, попри зміни у політичному контексті.

Джерело: Власюк на своїй Facebook-сторінці у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що так Власюк відреагував на новину на сайті "ЄП" про те, що, за даними німецьких ЗМІ, відбувся "крах співпраці" між ЄС і США у сфері спільної боротьби проти ухилення Москви від санкцій.

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Власюк не погодився з тим, що стався "крах співпраці", та запевнив, що взаємодія між партнерами триває, попри зміни у політичному контексті.

Пряма мова Власюка: "Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах в Європі, де обговорювали і обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні".

Деталі: Власюк підкреслив, що в межах санкційної коаліції продовжується активний обмін інформацією та ідеями. 

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За його словами, всі учасники процесу орієнтуються у планах одне одного: Велика Британія готує нові санкції, Євросоюз працює над 18-м пакетом, а США – над заходами, спрямованими проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.

Водночас він звернув увагу, що ЄС буде важко досягти нового рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини.

"Як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі приблизно в курсі планів інших", – підкреслив Власюк.

Що було раніше:

санкціїСШАЄСРосія
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