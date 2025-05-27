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"Краха сотрудничества" между США и ЕС по санкциям нет - уполномоченный Зеленского

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 27 мая 2025, 10:52
Краха сотрудничества между США и ЕС по санкциям нет - уполномоченный Зеленского
Владислав Власюк, фото: Facebook

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг утверждение о якобы развале сотрудничества между США и Европейским Союзом в сфере санкционной политики. Он заверил, что взаимодействие между партнерами продолжается, несмотря на изменения в политическом контексте.

Источник: Власюк на своей Facebook-странице во вторник, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что так Власюк отреагировал на новость на сайте "ЕП" о том, что, по данным немецких СМИ, произошел "крах сотрудничества" между ЕС и США в сфере совместной борьбы против уклонения Москвы от санкций.

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Уполномоченный не согласился с тем, что произошел "крах сотрудничества", и заверил, что взаимодействие между партнерами продолжается, несмотря на изменения в политическом контексте.

Прямая речь Власюка: "Общаюсь с американцами-санкционщиками, и видел их дважды за три недели на совместных рабочих встречах в Европе, где обсуждали и обход санкций, и усиление санкций. Или тот самый "импульс", который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Или "развал сотрудничества"? абсолютно точно нет".

Детали: Власюк подчеркнул, что в рамках санкционной коалиции продолжается активный обмен информацией и идеями.

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По его словам, все участники процесса ориентируются в планах друг друга: Великобритания готовит новые санкции, Евросоюз работает над 18-м пакетом, а США – над мерами, направленными против "теневого флота" и схем обхода ограничений.

В то же время он обратил внимание, что ЕС будет трудно достичь нового решения по санкциям без поддержки США в вопросе позиции Венгрии.

"Как и раньше, в рамках санкционной коалиции происходит много обмена информацией и идеями. Все примерно в курсе планов других", – подчеркнул Власюк.

Что предшествовало:

санкцииСШАЕСРосcия
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