ЗМІ: Зеленського можуть запросити на інший форум замість саміту НАТО

Залишається невідомим, чи запросять Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в червні, однак, ймовірно, президент України буде присутній на форумі оборонної промисловості, який у НАТО організовують паралельно.

Джерело: "Європейська правда", The New York Times

Деталі: Видання підтверджує інформацію, яку раніше повідомили інші ЗМІ, що червневий саміт буде значно скорочений, аби запобігти ймовірним конфліктам з президентом США Дональдом Трампом.

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Водночас донині роль України на саміті є невизначеною, не в останню чергу через зневажливе ставлення Трампа до Зеленського. Досі не ясно, чи буде Зеленський запрошений на саміт.

"Я повністю очікую, що Зеленський буде в Гаазі. В якому статусі, ми ще обговорюємо", – заявив новий посол США в НАТО Метью Вітакер на конференції цього місяця в Таллінні.

Офіційні особи припустили, що на цьому саміті не відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, де союзники зустрічаються з Україною на рівних, як це було в попередні роки.

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Джерела зазначили, що після вечері першого вечора лідери НАТО зустрінуться наступного дня лише на кілька годин, щоб ратифікувати нові цілі видатків.

Водночас НАТО планує паралельний форум оборонної промисловості, на якому може бути присутній Зеленський.

За президентства Джо Байдена Зеленський відігравав важливу роль на двох останніх самітах НАТО. Однак теперішній президент Трамп відкрито виступає проти членства України в НАТО і неодноразово критикував президента України та навіть вступав із ним у публічну сварку.

Міністр оборони Нідерландів, які приймають червневий саміт лідерів НАТО, розповів, що його країна шукає можливості включити президента Зеленського до програми гаазького саміту.

Також стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту – ймовірно, без згадки України.