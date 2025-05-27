СМИ: Зеленского могут пригласить на другой форум вместо саммита НАТО

Остается неизвестным, пригласят ли Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне, однако, вероятно, президент Украины будет присутствовать на форуме оборонной промышленности, который в НАТО организуют параллельно.

Источник: "Европейская правда", The New York Times

Детали: Издание подтверждает информацию, которую ранее сообщили другие СМИ, что июньский саммит будет значительно сокращен, чтобы предотвратить возможные конфликты с президентом США Дональдом Трампом.

Реклама:

В то же время до сих пор роль Украины на саммите остается неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения Трампа к Зеленскому. До сих пор не ясно, будет ли Зеленский приглашен на саммит.

"Я полностью ожидаю, что Зеленский будет в Гааге. В каком статусе, мы еще обсуждаем", – заявил новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер на конференции в этом месяце в Таллинне.

Официальные лица предположили, что на этом саммите не состоится заседание Совета НАТО-Украина, где союзники встречаются с Украиной на равных, как это было в предыдущие годы.

РЕКЛАМА:

Источники отметили, что после ужина первого вечера лидеры НАТО встретятся на следующий день всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов.

В то же время НАТО планирует параллельный форум оборонной промышленности, на котором может присутствовать Зеленский.

При президентстве Джо Байдена Зеленский играл важную роль на двух последних саммитах НАТО. Однако нынешний президент Трамп открыто выступает против членства Украины в НАТО и неоднократно критиковал президента Украины и даже вступал с ним в публичную ссору.

Министр обороны Нидерландов, которые принимают июньский саммит лидеров НАТО, рассказал, что его страна ищет возможности включить президента Зеленского в программу гаагского саммита.

Также стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита – вероятно, без упоминания Украины.