"З мене досить": сенатор США вимагає від Трампа санкцій проти Росії через атаки на Україну

Проукраїнський сенатор-республіканець Чак Грасслі звернувся до президента США Дональда Трампа з вимогою вжити жорстких санкцій проти Росії після останніх атак на Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис сенатора у соцмережі Х

Деталі: Грасслі висловив обурення через останні удари РФ по Україні та наголосив, що на них потрібно відповісти санкціями.

Реклама:

"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президент Трамп, вживіть заходів, хоча б санкції!" – заявив Грасслі, виступаючи з публічною критикою загострення російської агресії.

Нагадаємо: