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"З мене досить": сенатор США вимагає від Трампа санкцій проти Росії через атаки на Україну

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 27 травня 2025, 12:37
З мене досить: сенатор США вимагає від Трампа санкцій проти Росії через атаки на Україну
Грасслі. Ілюстративне фото: Getty Images

Проукраїнський  сенатор-республіканець Чак Грасслі звернувся до президента США Дональда Трампа з вимогою вжити жорстких санкцій проти Росії після останніх атак на Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис сенатора у соцмережі Х

Деталі: Грасслі висловив обурення через останні удари РФ по Україні та наголосив, що на них потрібно відповісти санкціями.

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"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президент Трамп, вживіть заходів, хоча б санкції!" – заявив Грасслі, виступаючи з публічною критикою загострення російської агресії.

Нагадаємо:

СШАТрампРосія
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