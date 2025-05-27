"С меня хватит": сенатор США требует от Трампа санкций против России из-за атак на Украину
Вторник, 27 мая 2025, 12:37
Проукраинский сенатор-республиканец Чак Грассли обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием принять жесткие санкции против России после последних атак на Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение сенатора в соцсети Х
Детали: Грассли выразил возмущение из-за последних ударов РФ по Украине и отметил, что на них нужно ответить санкциями.
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"С меня достаточно того, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры, хотя бы санкции!" – заявил Грассли, выступая с публичной критикой обострения российской агрессии.
Напомним:
- 25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.
- По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкцийпротив РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.
- Ранее член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон заявил, что США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 млрд долларов российских активов за рубежом.