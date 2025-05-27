"С меня хватит": сенатор США требует от Трампа санкций против России из-за атак на Украину

Проукраинский сенатор-республиканец Чак Грассли обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием принять жесткие санкции против России после последних атак на Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение сенатора в соцсети Х

Детали: Грассли выразил возмущение из-за последних ударов РФ по Украине и отметил, что на них нужно ответить санкциями.

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"С меня достаточно того, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры, хотя бы санкции!" – заявил Грассли, выступая с публичной критикой обострения российской агрессии.

Напомним: