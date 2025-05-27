Дощі і грози – погода на найближчі дні

Найближчими днями в Україні утримається дощова погода, подекуди прогнозують значні опали і грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "28 травня в Україні, крім східних областей, помірні дощі (на Прикарпатті, місцями у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, вдень і Житомирській та Київській областях значні дощі".

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Деталі: Температура в західних областях вночі 7-13°, вдень 13-19°; на решті території вночі 12-18°, вдень 18-24°, на сході та південному сході до 27°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, вдень на Лівобережжі та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві 28 травня помірний дощ, вночі 13-15°, вдень до +20°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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29 та 30 травня у більшості областей прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура в західних областях вночі 7-13°, вдень 13-19°; на решті території вночі 12-18°, вдень 18-24°, на сході та південному сході до 27°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.

У столиці 29 травня місцями короткочасний дощ, вночі 13-15°, вдень 18-20°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

30 травня у Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вночі 11-13°, вдень 20-22°, вітер західний, 7-12 м/с.