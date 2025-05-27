Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дощі і грози – погода на найближчі дні

Ірина БалачукВівторок, 27 травня 2025, 12:57
Дощі і грози – погода на найближчі дні
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні утримається дощова погода, подекуди прогнозують значні опали і грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "28 травня в Україні, крім східних областей, помірні дощі (на Прикарпатті, місцями у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, вдень і Житомирській та Київській областях значні дощі".

Реклама:

Деталі: Температура в західних областях вночі 7-13°, вдень 13-19°; на решті території вночі 12-18°, вдень 18-24°, на сході та південному сході до 27°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, вдень на Лівобережжі та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві 28 травня помірний дощ, вночі 13-15°, вдень до +20°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

29 та 30 травня у більшості областей прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура в західних областях вночі 7-13°, вдень 13-19°; на решті території вночі 12-18°, вдень 18-24°, на сході та південному сході до 27°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.

У столиці 29 травня місцями короткочасний дощ, вночі 13-15°, вдень 18-20°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

30 травня у Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вночі 11-13°, вдень 20-22°, вітер західний, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
ВідеоТрьох чоловіків і жінку затримали у Черкасах через напад на працівників ТЦК
Мерц про дозвіл бити вглиб РФ: Для України зняли обмеження кілька місяців тому
В ЄС затвердили план щодо 150 млрд євро позик на оборону
ЗМІ: Зеленського можуть запросити на інший форум замість саміту НАТО
Усі новини...
погода
В Україні прогнозують дощі, місцями значні   
На початок тижня в Україні прогнозують дощі і грози
В Україні у неділю дощі, грози й град
Останні новини
16:29
тенісКалініна розгромила колишню росіянку в першому колі Ролан Гаррос
16:17
Уряд повідомив, як довго ще даватимуть кредити під 1% річних
16:16
Нардеп: Фокус зустрічі ПА НАТО у США зсунувся від теми війни в Україні 
16:14
Непальський шерпа Камі Ріта підкорив Еверест у 31-й раз і вкотре побив світовий рекорд
16:11
Сухопутні війська відзначили, що в мережі побільшало відео з перешкоджанням роботі ТЦК
16:05
ФотоВнаслідок удару РФ по Краматорську поранено четверо людей, серед них 6-річна дитина
16:00
Неллі Клос стала новою програмною директоркою Lviv BookForum
15:55
У РФ прогнозують втрату 10% експорту російського вугілля
15:54
До Всесвітніх ігор-2025 допустили 32 нейтральних спортсмени
15:33
Останній дзвоник 2025: міністр назвав умову проведення урочистих лінійок офлайн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: