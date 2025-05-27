Дожди и грозы – погода на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине сохранится дождливая погода, местами прогнозируют значительные осадки и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "28 мая в Украине, кроме восточных областей, умеренные дожди (на Прикарпатье, местами в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, днем и Житомирской и Киевской областях значительные дожди".

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Детали: Температура в западных областях ночью 7-13°, днем 13-19°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 18-24°, на востоке и юго-востоке до 27°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на Левобережье и в Карпатах порывы 15-20 м/с.

В Киеве 28 мая умеренный дождь, ночью 13-15°, днем до +20°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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29 и 30 мая в большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Температура в западных областях ночью 7-13°, днем 13-19°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 18-24°, на востоке и юго-востоке до 27°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.

В столице 29 мая местами кратковременный дождь, ночью 13-15°, днем 18-20°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

30 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 11-13°, днем 20-22°, ветер западный, 7-12 м/с.