В ЄС затвердили план щодо 150 млрд євро позик на оборону

Рада ЄС з загальних питань на засіданні 27 травня затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

Джерело: представник головування Польщі у ЄС в коментарі кореспондентці "Європейської правди"

Деталі: "Механізм SAFE затверджений широким консенсусом. Голосів проти не було, одна держава утрималась", – розповів представник польського головування.

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Він відмовився назвати державу, яка не підтримала ініціативу.

Своєю чергою дипломат з іншої держави ЄС на умовах анонімності повідомив "ЄвроПравді", що утрималася Угорщина.

Нагадаємо, погоджений механізм передбачає залучення на фінансових ринках до 150 млрд євро для того, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко наростити інвестиції в оборонну промисловість у Європі.

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Кошти надаватимуться за запитом зацікавлених держав-членів на основі національних планів.

Варто зауважити, що у межах ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу.

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