В ЕС утвердили план относительно 150 млрд евро займов на оборону

Совет ЕС по общим вопросам на заседании 27 мая утвердил инструмент SAFE, предусматривающий возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Источник: представитель председательства Польши в ЕС в комментарии корреспонденту "Европейской правды"

Детали: "Механизм SAFE утвержден широким консенсусом. Голосов против не было, одна страна воздержалась", – рассказал представитель польского председательства.

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Он отказался назвать государство, которое не поддержало инициативу.

В свою очередь дипломат из другого государства ЕС на условиях анонимности сообщил "ЕвроПравде", что воздержалась Венгрия.

Напомним, согласованный механизм предусматривает привлечение на финансовых рынках до 150 млрд евро для того, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро нарастить инвестиции в оборонную промышленность в Европе.

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Средства будут предоставляться по запросу заинтересованных государств-членов на основе национальных планов.

Стоит отметить, что в рамках инициативы SAFE украинская оборонная промышленность сможет быть привлечена на равных правах с ОПК государств Евросоюза.

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