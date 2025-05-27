Мерц про дозвіл бити вглиб РФ: Для України зняли обмеження кілька місяців тому

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час візиту до Фінляндії у вівторок уточнив свою заяву щодо дозволу Україні бити вглиб Росії, зазначивши, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit

Пряма мова Мерца: "У цьому сенсі я вчора в Берліні описав те, що відбувається вже кілька місяців".

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Деталі: За словами Мерца, його заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї Україною стосувалася рішення, яке було прийнято вже деякий час тому.

Ця тема, сказав Мерц під час візиту до фінського міста Турку, "грала певну роль кілька місяців і кілька років тому".

Україна, за його словами, також повинна мати право застосовувати зброю проти військових цілей на території Росії.

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