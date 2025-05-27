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Мерц про дозвіл бити вглиб РФ: Для України зняли обмеження кілька місяців тому

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 27 травня 2025, 13:24
Мерц про дозвіл бити вглиб РФ: Для України зняли обмеження кілька місяців тому
фрідрії мерц, володимир зеленський, фото: Мерц у соцмережі Х

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час візиту до Фінляндії у вівторок уточнив свою заяву щодо дозволу Україні бити вглиб Росії, зазначивши, що США, Британія, Франція та Німеччина зняли обмеження на далекобійні удари України по Росії кілька місяців тому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit

Пряма мова Мерца: "У цьому сенсі я вчора в Берліні описав те, що відбувається вже кілька місяців".

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Деталі: За словами Мерца, його заява щодо зняття обмеження дальності на застосування західної зброї Україною стосувалася рішення, яке було прийнято вже деякий час тому.

Ця тема, сказав Мерц під час візиту до фінського міста Турку, "грала певну роль кілька місяців і кілька років тому".

Україна, за його словами, також повинна мати право застосовувати зброю проти військових цілей на території Росії.

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Що було раніше:

  • 26 травня, Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії. 
  • Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль у відповідь заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.
  • Єдина далекобійна німецька зброя, яку Україна просить у Німеччини – це ракети Taurus.
  • У минулому Мерц висловлювався за поставки цих ракет до України, але з часу приходу до влади на початку травня він не зробив жодних коментарів щодо ймовірних постачань цих ракет Києву.
  • Водночас уряд Мерца вирішив обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Україні.

Мерцзброяросійсько-українська війнаЗахід
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