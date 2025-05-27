Мерц о разрешении бить вглубь РФ: Для Украины сняли ограничения несколько месяцев назад

Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время визита в Финляндию во вторник уточнил свое заявление относительно разрешения Украине бить вглубь России, отметив, что США, Великобритания, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit

Прямая речь Мерца: "В этом смысле я вчера в Берлине описал то, что происходит уже несколько месяцев".

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Детали: По словам Мерца, его заявление о снятии ограничения дальности на применение западного оружия Украиной касалась решения, которое было принято уже некоторое время назад.

Эта тема, сказал Мерц во время визита в финский город Турку, "играла определенную роль несколько месяцев и несколько лет назад".

Украина, по его словам, также должна иметь право применять оружие против военных целей на территории России.

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