Мерц о разрешении бить вглубь РФ: Для Украины сняли ограничения несколько месяцев назад
Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время визита в Финляндию во вторник уточнил свое заявление относительно разрешения Украине бить вглубь России, отметив, что США, Великобритания, Франция и Германия сняли ограничения на дальнобойные удары Украины по России несколько месяцев назад.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit
Прямая речь Мерца: "В этом смысле я вчера в Берлине описал то, что происходит уже несколько месяцев".
Детали: По словам Мерца, его заявление о снятии ограничения дальности на применение западного оружия Украиной касалась решения, которое было принято уже некоторое время назад.
Эта тема, сказал Мерц во время визита в финский город Турку, "играла определенную роль несколько месяцев и несколько лет назад".
Украина, по его словам, также должна иметь право применять оружие против военных целей на территории России.
Что предшествовало:
- 26 мая, Мерц заявил, что на оружие, поставленное Германией Украине, больше не распространяются ограничения по дальности и, следовательно, по применению против территории России.
- Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в ответ заявил, что в правительственной коалиции не было никаких новых договоренностей об изменении курса относительно снятия ограничений на дальнобойные удары для Украины по территории РФ.
- Единственное дальнобойное немецкое оружие, которое Украина просит у Германии – это ракеты Taurus.
- В прошлом Мерц высказывался за поставки этих ракет в Украину, но со времени прихода к власти в начале мая он не сделал никаких комментариев относительно возможных поставок этих ракет Киеву.
- В то же время правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.