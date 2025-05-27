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СБУ спіймала "крота" ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині, який коригував удари РФ

Анастасія ПроцВівторок, 27 травня 2025, 13:24
СБУ спіймала крота ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині, який коригував удари РФ
фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою затримала 32-річного водія-електрика однієї з військових частин на Кіровоградщині, який коригував атаки росіян по центральним регіонам.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, фігурант збирав для ворога координати шпиталів і медичних установ, де лікувались поранені українські військові, а також передавав інформацію про маршрути пересування підрозділів власної частини на фронт і типи озброєння.

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СБУ затримала зловмисника "на гарячому" під час спроби візуальної розвідки поблизу одного з військових об’єктів. Під час обшуку оперативники вилучили телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Як встановили слідчі, російські спецслужби вийшли на фігуранта через його антиукраїнські коментарі в проросійських Telegram-каналах. Під час вербування йому обіцяли грошову "винагороду" та подальшу "евакуацію" на тимчасово окуповану частину Донеччини, де він мав намір вступити до бойових підрозділів РФ.

Фінансових обіцянок агент так і не отримав. Натомість йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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Кіровоградська областьСБУросійсько-українська війна
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