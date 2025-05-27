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СБУ поймала "крота" ФСБ в воинской части на Кировоградщине, который корректировал удары РФ

Анастасия ПроцВторник, 27 мая 2025, 13:24
СБУ поймала крота ФСБ в воинской части на Кировоградщине, который корректировал удары РФ
фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с военной контрразведкой задержала 32-летнего водителя-электрика одной из воинских частей на Кировоградщине, который корректировал атаки россиян по центральным регионам.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, фигурант собирал для врага координаты госпиталей и медицинских учреждений, где лечились раненые украинские военные, а также передавал информацию о маршрутах передвижения подразделений собственной части на фронт и типы вооружения.

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СБУ задержала злоумышленника "на горячем" во время попытки визуальной разведки вблизи одного из военных объектов. Во время обыска оперативники изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Как установили следователи, российские спецслужбы вышли на фигуранта из-за его антиукраинских комментариев в пророссийских Telegram-каналах. Во время вербовки ему обещали денежное "вознаграждение" и дальнейшую "эвакуацию" на временно оккупированную часть Донецкой области, где он намеревался вступить в боевые подразделения РФ.

Финансовых обещаний агент так и не получил. Вместо этого ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

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Кировоградская областьСБУроссийско-украинская война
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