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Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень щодо військових дій для України – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 27 травня 2025, 14:00
Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень щодо військових дій для України – ЗМІ
Дональд Трамп, фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження часів його попередника Джо Байдена щодо бойових дій для України.

Джерело: видання Kyiv Post з посиланням на західних високопосадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Один зі співрозмовників видання зазначив, що всі раніше введені обмеження – незалежно від того, чи були вони вже пом'якшені, чи ні – наразі переглядаються.

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"Президент (Трамп) вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до (переговорного) столу", – заявив один з неназваних посадовців, не надавши деталей.

Також один західний посадовець повідомив виданню у понеділок ввечері, що остаточне рішення Трампа щодо санкцій проти Росії, а також щодо наступного етапу підтримки України будуть обговорені під час зустрічей з німецькими посадовцями у Вашингтоні цього тижня.

За інформацією джерела, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує відвідати столицю США найближчими днями.

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У понеділок Вадефуль заявив німецькій програмі новин Tagesschau, що Путін "не хоче миру, він хоче продовжувати війну, і ми не можемо йому цього дозволити".

Вадефуль додав, що європейські партнери вже готують черговий пакет санкцій. 

Передісторія:

  • Раніше в понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обмеження на дальність зброї, що постачається Україні західними союзниками, більше не діють. Хоча у вівторок він уточнив, що його заява не стосувалася нового рішення, а описувала те, що сталося кілька місяців тому.
  • Наразі залишається незрозумілим, чи планує Вадефуль розвивати тему, порушену Мерцом під час зустрічей з представниками адміністрації Трампа цього тижня.
  • 25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.
  • За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

Трампросійсько-українська війна
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