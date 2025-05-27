Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень щодо військових дій для України – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження часів його попередника Джо Байдена щодо бойових дій для України.

Джерело: видання Kyiv Post з посиланням на західних високопосадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Один зі співрозмовників видання зазначив, що всі раніше введені обмеження – незалежно від того, чи були вони вже пом'якшені, чи ні – наразі переглядаються.

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"Президент (Трамп) вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до (переговорного) столу", – заявив один з неназваних посадовців, не надавши деталей.

Також один західний посадовець повідомив виданню у понеділок ввечері, що остаточне рішення Трампа щодо санкцій проти Росії, а також щодо наступного етапу підтримки України будуть обговорені під час зустрічей з німецькими посадовцями у Вашингтоні цього тижня.

За інформацією джерела, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує відвідати столицю США найближчими днями.

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У понеділок Вадефуль заявив німецькій програмі новин Tagesschau, що Путін "не хоче миру, він хоче продовжувати війну, і ми не можемо йому цього дозволити".

Вадефуль додав, що європейські партнери вже готують черговий пакет санкцій.

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