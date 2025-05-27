Трамп серьезно рассматривает отмену всех ограничений по военным действиям Украины – СМИ

Президент США Дональд Трамп "серьезно рассматривает" возможность снять все ограничения времен его предшественника Джо Байдена по боевым действиям Украины.

Источник: издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников, передает "Европейская правда"

Детали: Один из собеседников издания отметил, что все ранее введенные ограничения - независимо от того, были ли они уже смягчены или нет - сейчас пересматриваются.

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"Президент (Трамп) считает, что нынешний статус-кво не соответствует нашим общим интересам по привлечению России к (переговорному) столу", - заявил один из неназванных чиновников, не предоставив деталей.

Также один западный чиновник сообщил изданию в понедельник вечером, что окончательное решение Трампа по санкциям против России, а также по следующему этапу поддержки Украины будут обсуждены во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе.

По информации источника, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует посетить столицу США в ближайшие дни.

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В понедельник Вадефуль заявил немецкой программе новостей Tagesschau, что Путин "не хочет мира, он хочет продолжать войну, и мы не можем ему этого позволить".

Вадефуль добавил, что европейские партнеры уже готовят очередной пакет санкций.

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