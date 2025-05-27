Трамп серьезно рассматривает отмену всех ограничений по военным действиям Украины – СМИ
Президент США Дональд Трамп "серьезно рассматривает" возможность снять все ограничения времен его предшественника Джо Байдена по боевым действиям Украины.
Источник: издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников, передает "Европейская правда"
Детали: Один из собеседников издания отметил, что все ранее введенные ограничения - независимо от того, были ли они уже смягчены или нет - сейчас пересматриваются.
"Президент (Трамп) считает, что нынешний статус-кво не соответствует нашим общим интересам по привлечению России к (переговорному) столу", - заявил один из неназванных чиновников, не предоставив деталей.
Также один западный чиновник сообщил изданию в понедельник вечером, что окончательное решение Трампа по санкциям против России, а также по следующему этапу поддержки Украины будут обсуждены во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе.
По информации источника, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует посетить столицу США в ближайшие дни.
В понедельник Вадефуль заявил немецкой программе новостей Tagesschau, что Путин "не хочет мира, он хочет продолжать войну, и мы не можем ему этого позволить".
Вадефуль добавил, что европейские партнеры уже готовят очередной пакет санкций.
Предыстория:
- Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения на дальность оружия, поставляемого Украине западными союзниками, больше не действуют. Хотя во вторник он уточнил, что его заявление не касалось нового решения, а описывало то, что произошло несколько месяцев назад.
- Пока остается непонятным, планирует ли Вадефуль развивать тему, поднятую Мерцем во время встреч с представителями администрации Трампа на этой неделе.
- 25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.
- По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.