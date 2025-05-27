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Трамп серьезно рассматривает отмену всех ограничений по военным действиям Украины – СМИ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 27 мая 2025, 14:00
Трамп серьезно рассматривает отмену всех ограничений по военным действиям Украины – СМИ
Дональд Трамп, фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп "серьезно рассматривает" возможность снять все ограничения времен его предшественника Джо Байдена по боевым действиям Украины.

Источник: издание Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников, передает "Европейская правда"

Детали: Один из собеседников издания отметил, что все ранее введенные ограничения - независимо от того, были ли они уже смягчены или нет - сейчас пересматриваются.

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"Президент (Трамп) считает, что нынешний статус-кво не соответствует нашим общим интересам по привлечению России к (переговорному) столу", - заявил один из неназванных чиновников, не предоставив деталей.

Также один западный чиновник сообщил изданию в понедельник вечером, что окончательное решение Трампа по санкциям против России, а также по следующему этапу поддержки Украины будут обсуждены во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе.

По информации источника, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует посетить столицу США в ближайшие дни.

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В понедельник Вадефуль заявил немецкой программе новостей Tagesschau, что Путин "не хочет мира, он хочет продолжать войну, и мы не можем ему этого позволить".

Вадефуль добавил, что европейские партнеры уже готовят очередной пакет санкций.

Предыстория:

  • Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения на дальность оружия, поставляемого Украине западными союзниками, больше не действуют. Хотя во вторник он уточнил, что его заявление не касалось нового решения, а описывало то, что произошло несколько месяцев назад.
  • Пока остается непонятным, планирует ли Вадефуль развивать тему, поднятую Мерцем во время встреч с представителями администрации Трампа на этой неделе.
  • 25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.
  • По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.

Трампроссийско-украинская война
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