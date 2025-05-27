Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтвердив наявність тенденції виїзду українських школярів за кордон після завершення 11 класу, проте наголосив, що це не масово.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Оксена Лісового
Пряма мова Лісового: "Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози".
Деталі: За словами міністра, головним чинником, що впливає на рішення родин про виїзд за кордон з дітьми, зокрема і зі старшокласниками, – це питання безпеки.
Крім того, Лісовий заявив, що всі українські діти, які повернуться з-за кордону, незалежно від рівня знань, повинні мати місце в українській школі.
Пряма мова Лісового: "Місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика".
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У квітні уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав студентів та освітян.