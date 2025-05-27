Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтвердив наявність тенденції виїзду українських школярів за кордон після завершення 11 класу, проте наголосив, що це не масово.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Оксена Лісового

Пряма мова Лісового: "Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози".

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Деталі: За словами міністра, головним чинником, що впливає на рішення родин про виїзд за кордон з дітьми, зокрема і зі старшокласниками, – це питання безпеки.

Крім того, Лісовий заявив, що всі українські діти, які повернуться з-за кордону, незалежно від рівня знань, повинні мати місце в українській школі.

Пряма мова Лісового: "Місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика".

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