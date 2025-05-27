Лесовой: Школьники после 11 класса уезжают за границу, но не массово
Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой подтвердил наличие тенденции выезда украинских школьников за границу после окончания 11 класса, однако подчеркнул, что это не носит массового характера.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Оксена Лесового
Прямая речь Лесового: "Я бы не сказал, что это массово, но такая тенденция есть. Безусловно, у нас есть ряд идей, как смягчить эту негативную тенденцию, не доводя её до уровня угрозы".
Подробности: По словам министра, основным фактором, влияющим на решение семьи об отъезде за границу с детьми, в том числе со старшеклассниками, является вопрос безопасности.
Кроме того, Лесовой заявил, что все украинские дети, которые вернутся из-за границы, независимо от уровня знаний, должны иметь место в украинской школе.
Прямая речь Лесового: "Места для украинских детей, которые будут возвращаться из-за границы, есть. Сегодня у нас очень много недоукомплектованных школ. Школы с удовольствием принимают детей. Здесь вообще нет проблемы – это абсолютно правильная политика".
Предыстория:
- В апреле правительство утвердило законопроект о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части прав студентов и работников сферы образования.