Лесовой: Школьники после 11 класса уезжают за границу, но не массово

Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой подтвердил наличие тенденции выезда украинских школьников за границу после окончания 11 класса, однако подчеркнул, что это не носит массового характера.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Оксена Лесового

Прямая речь Лесового: "Я бы не сказал, что это массово, но такая тенденция есть. Безусловно, у нас есть ряд идей, как смягчить эту негативную тенденцию, не доводя её до уровня угрозы".

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Подробности: По словам министра, основным фактором, влияющим на решение семьи об отъезде за границу с детьми, в том числе со старшеклассниками, является вопрос безопасности.

Кроме того, Лесовой заявил, что все украинские дети, которые вернутся из-за границы, независимо от уровня знаний, должны иметь место в украинской школе.

Прямая речь Лесового: "Места для украинских детей, которые будут возвращаться из-за границы, есть. Сегодня у нас очень много недоукомплектованных школ. Школы с удовольствием принимают детей. Здесь вообще нет проблемы – это абсолютно правильная политика".

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