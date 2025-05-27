Втеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон

Понад 300 правоохоронців провели масштабну спецоперацію у шести областях України та затримали злочинну групу, яка організовувала незаконну втечу військовослужбовців з частин до Румунії та Молдови. За втечу з армії фігуранти просили від 3 до 15 тисяч доларів.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Національна поліція

Деталі: За даними слідства, до організації схеми причетні 55-річний та 65-річний мешканці Чернівецької області. Їм допомагала адвокатка зі Львова, яка за грошову винагороду підшуковувала військовозобов’язаних і схиляла їх до втечі зі служби. До схеми також залучили жителя Тернополя та ще п’ятьох людей, які займалися супроводом "клієнтів" до кордону з Румунією та Молдовою, минаючи офіційні пункти пропуску.

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фото: Національна поліція

Вартість "послуг" коливалася від 3 до 6 тисяч доларів за організацію втечі з частини та до 15 тисяч доларів - за переправлення через державний кордон. Зловмисники обіцяли військовим повне прикриття й навіть пропонували допомогу в офіційному звільненні зі служби, запевняючи у своїх зв’язках з командуванням.

фото: спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону

За даними прокуратури, схемою вже скористалися щонайменше 25 людей. Під час 48 обшуків вилучено понад 160 тисяч гривень, 21 тисячу доларів, 2 тисячі євро, 12 автомобілів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.

фото: Національна поліція

Правоохоронці повідомили їм про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 КК України). Усім фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідство перевіряє можливу причетність до злочину інших осіб.