Втеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Понад 300 правоохоронців провели масштабну спецоперацію у шести областях України та затримали злочинну групу, яка організовувала незаконну втечу військовослужбовців з частин до Румунії та Молдови. За втечу з армії фігуранти просили від 3 до 15 тисяч доларів.
Джерело: Офіс генерального прокурора, Національна поліція
Деталі: За даними слідства, до організації схеми причетні 55-річний та 65-річний мешканці Чернівецької області. Їм допомагала адвокатка зі Львова, яка за грошову винагороду підшуковувала військовозобов’язаних і схиляла їх до втечі зі служби. До схеми також залучили жителя Тернополя та ще п’ятьох людей, які займалися супроводом "клієнтів" до кордону з Румунією та Молдовою, минаючи офіційні пункти пропуску.
Вартість "послуг" коливалася від 3 до 6 тисяч доларів за організацію втечі з частини та до 15 тисяч доларів - за переправлення через державний кордон. Зловмисники обіцяли військовим повне прикриття й навіть пропонували допомогу в офіційному звільненні зі служби, запевняючи у своїх зв’язках з командуванням.
За даними прокуратури, схемою вже скористалися щонайменше 25 людей. Під час 48 обшуків вилучено понад 160 тисяч гривень, 21 тисячу доларів, 2 тисячі євро, 12 автомобілів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.
Правоохоронці повідомили їм про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 КК України). Усім фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідство перевіряє можливу причетність до злочину інших осіб.