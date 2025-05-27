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Побег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу

Анастасия ПроцВторник, 27 мая 2025, 15:16
Побег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу
фото: Национальная полиция

Более 300 правоохранителей провели масштабную спецоперацию в шести областях Украины и задержали преступную группу, которая организовывала незаконный побег военнослужащих из частей в Румынию и Молдову. За побег из армии фигуранты просили от 3 до 15 тысяч долларов.

Источник: Офис генерального прокурора, Национальная полиция

Детали: По данным следствия, к организации схемы причастны 55-летний и 65-летний жители Черновицкой области. Им помогала адвокат из Львова, которая за денежное вознаграждение подыскивала военнообязанных и склоняла их к побегу со службы. К схеме также привлекли жителя Тернополя и еще пять человек, которые занимались сопровождением "клиентов" до границы с Румынией и Молдовой, минуя официальные пункты пропуска.

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фото: Национальная полиция

Стоимость "услуг" колебалась от 3 до 6 тысяч долларов за организацию побега из части и до 15 тысяч долларов - за переправку через государственную границу. Злоумышленники обещали военным полное прикрытие и даже предлагали помощь в официальном увольнении со службы, уверяя в своих связях с командованием.

 
ФОТО: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СФЕРЕ ОБОРОНЫ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

По данным прокуратуры, схемой уже воспользовались по меньшей мере 25 человек. Во время 48 обысков изъято более 160 тысяч гривен, 21 тысячу долларов, 2 тысячи евро, 12 автомобилей, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.

 
фото: Национальная полиция

Правоохранители сообщили им о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 УК Украины). Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следствие проверяет возможную причастность к преступлению других лиц.

прокуратураполиция
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