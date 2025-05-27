Сухопутні війська відзначили, що в мережі побільшало відео з перешкоджанням роботі ТЦК

У Сухопутних військах звернули увагу, що останнім часом в інтернеті та соцмережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів свідомого перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Деталі: Військові нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

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Дослівно: "Нагадуємо: ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз".

Більше деталей: Сухопутники зауважили, що наразі триває "перезавантаження" роботи ТЦК та СП в Україні і робиться "все, аби вона стала прозорою та відкритою".

Дослівно: "Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання".