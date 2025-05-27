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Сухопутные войска отметили, что в сети стало больше видео с препятствованием работе ТЦК

Евгений КизиловВторник, 27 мая 2025, 16:11
Сухопутные войска отметили, что в сети стало больше видео с препятствованием работе ТЦК
фото: уп

В Сухопутных войсках обратили внимание, что в последнее время в интернете и соцсетях значительно увеличилось количество видеоматериалов сознательного препятствования деятельности военнослужащих ТЦК и СП.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Детали: Военные напомнили, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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Дословно: "Напоминаем: ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, в частности во время военного положения и мобилизации, помогая защищать наше государство от внешних и внутренних угроз".

Больше деталей: Сухопутчики отметили, что сейчас идет "перезагрузка" работы ТЦК и СП в Украине и делается "все, чтобы она стала прозрачной и открытой".

Дословно: "В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается нашего времени, когда страна находится в правовом режиме военного положения. Саботаж работы этих учреждений непосредственно влияет на способность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи".

ТЦКВооруженные силыроссийско-украинская войнамобилизация
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