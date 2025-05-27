Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Австрією прокотилася хвиля погроз "мінуванням": почалося розслідування

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 27 травня 2025, 18:42
Австрією прокотилася хвиля погроз мінуванням: почалося розслідування
фото: Getty Images

Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) розпочало розслідування після того, як надійшли десятки повідомлень з усієї країни про нібито мінування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на APA.

Деталі: За словами директора DSN Омаса Хайява-Пірхнера, за останні три дні "понад 50 установ, переважно шкіл", у щонайменше шести землях отримали повідомлення про замінування.

Реклама:

У деяких випадках було евакуйовано або закрито школи, яким надіслали погрози. Жодне з повідомлень про "мінування" згодом не підтвердилось.

В Управлінні державної безпеки та розвідки Австрії у вівторок заявили, що розслідування випадків фальшивого мінування триває і ведеться в усіх напрямках.

За даними джерел APA, попередні ознаки вказують на причетність до цього міжнародної групи злочинців.

РЕКЛАМА:

Зловмисники, імовірно, вдались до так званого "свотингу", або навмисного виклику поліції під хибними приводами – такі дії покликані перевантажити правоохоронців та дискредитувати довіру до них.

У межах свого розслідування DSN також з'ясовує, чи пов'язані випадки в Австрії з подібними погрозами в сусідніх країнах, зокрема в Німеччині, і чи погрози про "мінування" були створені за допомогою штучного інтелекту.

На початку року в Угорщині затримали та допитали 15-річного хлопця, який розіслав десятки електронних листів із погрозами про замінування шкіл і якого підозрюють у погрозі вчинити терористичний акт.

Австріямінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"
США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
Усі новини...
Австрія
Канцлер Австрії проштовхує реформу системи надання притулку в ЄС
Нейтральна Австрія допустила свою участь у миротворчій місії в Україні
Переможний ювілей Red Bull, шаленство у гонці та невезучий Алонсо: підсумки етапу Формули-1 в Імолі
Останні новини
21:56
Фіналіст Євроліги увійшов до тренерського штабу збірної України з баскетболу
21:47
ЗМІ: ЄС готується схвалити вступ Болгарії до єврозони
21:38
футболДонецький "Шахтар" призначив головним тренером турецького фахівця Арду Турана
21:25
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
21:15
Екскандидата в президенти Литви після поїздки в Мінськ позбавили держнагороди
20:55
Дорослий, тверезий і в шоломі: у Фінляндії обмежили водіїв електросамокатів
20:52
Найкращий бомбардир в історії збірної Естонії в 47-річному віці закінчив школу
20:36
У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк росіян про нібито атаку ЗСУ на вертоліт Путіна
20:34
Митники вилучили з посилки газету "Рада" та листівку з зображенням Шевченка ХХ століття
20:22
Литва вручила Росії ноту протесту через удари по Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: