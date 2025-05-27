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По Австрии прокатилась волна угроз "минированием": началось расследование

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 27 мая 2025, 18:42
По Австрии прокатилась волна угроз минированием: началось расследование
фото: Getty Images

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) начало расследование после того, как поступили десятки сообщений со всей страны о якобы минировании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Детали: По словам директора DSN Омаса Хайява-Пирхнера, за последние три дня "более 50 учреждений, преимущественно школ", как минимум в шести землях получили сообщения о заминировании.

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В некоторых случаях были эвакуированы или закрыты школы, которым прислали угрозы. Ни одно из сообщений о "минировании" впоследствии не подтвердилось.

В Управлении государственной безопасности и разведки Австрии во вторник заявили, что расследование случаев ложного минирования продолжается и ведется во всех направлениях.

По данным источников APA, предварительные признаки указывают на причастность к этому международной группы преступников.

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Злоумышленники, вероятно, прибегли к так называемому "свотингу", или умышленному вызову полиции под ложными предлогами – такие действия призваны перегрузить правоохранителей и дискредитировать доверие к ним.

В рамках своего расследования DSN также выясняет, связаны ли случаи в Австрии с подобными угрозами в соседних странах, в частности в Германии, и были ли угрозы о "минировании" созданы с помощью искусственного интеллекта.

В начале года в Венгрии задержали и допросили 15-летнего парня, который разослал десятки электронных писем с угрозами о заминировании школ и которого подозревают в угрозе совершения террористического акта.

Австрияминирование
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