Дорослий, тверезий і в шоломі: у Фінляндії обмежили водіїв електросамокатів

Фінляндія внесла зміни до законодавства, які встановлюють обмеження для водіїв електросамокатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту країни

Деталі: Згідно з ухваленими змінами, у Фінляндії можна буде кермувати електросамокатами тільки з 15 років. За надання транспортного засобу дитині до 15 років наставатиме кримінальна відповідальність.

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Крім того, для фінських водіїв електросамокатів встановлюють обмеження в 0,5 промілле алкоголю в крові, а носіння шолома стане обовʼязковим, як і для велосипедів.

Законодавчі зміни також надають місцевій владі більше можливостей для регулювання руху електросамокатів і поліпшення безпеки дорожнього руху і безбар'єрності.

У європейських країнах усе частіше посилюють регулювання електросамокатів з огляду на зростання популярності цього транспорту і аварій за їхньої участі.

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Приміром, у Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами.

На місцевому рівні Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах, а у Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.