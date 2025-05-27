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Взрослый, трезвый и в шлеме: в Финляндии ограничили водителей электросамокатов

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 27 мая 2025, 20:55
Взрослый, трезвый и в шлеме: в Финляндии ограничили водителей электросамокатов
фото: Getty Images

Финляндия внесла изменения в законодательство, которые устанавливают ограничения для водителей электросамокатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента страны

Детали: Согласно принятым изменениям, в Финляндии можно будет управлять электросамокатами только с 15 лет. За предоставление транспортного средства ребенку до 15 лет наступает уголовная ответственность.

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Кроме того, для финских водителей электросамокатов устанавливают ограничение в 0,5 промилле алкоголя в крови, а ношение шлема станет обязательным, как и для велосипедистов.

Законодательные изменения также предоставляют местным властям больше возможностей для регулирования движения электросамокатов и улучшения безопасности дорожного движения и безбарьерности.

В европейских странах все чаще ужесточают регулирование электросамокатов в связи с ростом популярности этого транспорта и аварий с их участием.

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Например, в Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами.

На местном уровне Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду на электросамокате по тротуарам, а в Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо припаркованные самокаты.

Финляндиятранспортзаконодательство
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