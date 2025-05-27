Росія вдарила балістичною ракетою по підприємству в Ніжині на Чернігівщині
Вівторок, 27 травня 2025, 23:07
Російська армія увечері 27 травня завдала удару по території підприємства на околиці міста Ніжин на Чернігівщині.
Джерело: мер міста Олександр Кодола у Facebook
Пряма мова: "Стосовно вибуху, який було чути в місті.
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Одразу після оголошення повітряної тривоги у місті було чутно вибух. Зафіксовано приліт балістичної ракети на території підприємства на околиці міста".
Деталі: Мер повідомляє, що жертв немає, інформація щодо руйнувань уточнюється.