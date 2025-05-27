Россия ударила баллистической ракетой по предприятию в Нежине на Черниговщине
Вторник, 27 мая 2025, 23:07
Российская армия вечером 27 мая нанесла удар по территории предприятия на окраине города Нежин на Черниговщине.
Источник: мэр города Александр Кодола в Facebook
Прямая речь: "Относительно взрыва, который был слышен в городе.
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Сразу после объявления воздушной тревоги в городе был слышен взрыв. Зафиксирован прилет баллистической ракеты на территории предприятия на окраине города".
Детали: Мэр сообщает, что жертв нет, информация о разрушениях уточняется.