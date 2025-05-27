Генштаб: На Курщині за добу відбулось 29 боїв

Від початку доби 27 травня на Покровському напрямку відбулось 53 зіткнення, 29 – на Курщині.

Джерело: зведення Генштабу станом га 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів".

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Деталі: Сім атак відбивали українські підрозділи на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового.

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

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На Краматорському напрямку війська загарбника 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в трьох локаціях досі точаться бої.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко, ще чотири боєзіткнення залишаються незавершеними.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоданилівки, українські захисники дали гідну відсіч загарбникам.

29 бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, шість з яких досі тривають.