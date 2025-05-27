Генштаб: На Курщине за сутки состоялось 29 боев

С начала суток 27 мая на Покровском направлении состоялось 53 столкновения, 29 – на Курщине.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 166 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применив две ракеты и 94 управляемых авиационных бомбы. Зафиксировано 912 вражеских ударов дронами-камикадзе, осуществлено 3237 артиллерийских обстрелов".

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Детали: Семь атак отражали украинские подразделения на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Долгенькое.

На Купянском направлении противник дважды пытался идти вперед на наши позиции вблизи Загрызово.

Двадцать четыре раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира.

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На Краматорском направлении войска захватчика 10 раз атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Майского, Ступочек, Предтечино.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Дружбы, Дилиевки и Торецка, в трех локациях до сих пор идут бои.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко, еще четыре боестолкновения остаются незавершенными.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло девять боестолкновений, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоданиловки, украинские защитники дали достойный отпор захватчикам.

29 боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, шесть из которых до сих пор продолжаются.