У Харкові було чути серію вибухів
Середа, 28 травня 2025, 00:38
У ніч проти 28 травня ЗМІ повідомили про серію вибухів, яку було чути в Харкові.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", мер Харкова Ігор Терехов
Дослівно "Суспільне": "У Харкові чутно серію вибухів".
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Оновлено: Згодом "Суспільне" повідомило про повторні звуки вибухів у місті. Про один з них зазначило, що він "ймовірно, за межами міста".
О 00:48 стало відомо про сьомий вибух в місті, а пізніше – про 12 вибухів.
Терехов уточнив, що "звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя".
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Разом з тим він додав: "Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БпЛА".