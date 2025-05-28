В Харькове было слышно серию взрывов

В ночь на 28 мая СМИ сообщили о серии взрывов, которую было слышно в Харькове.

Источник: общественное вещание "Суспільне", мэр Харькова Игорь Терехов

Дословно "Суспільне": "В Харькове слышна серия взрывов".

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Обновлено: Позже "Суспільне" сообщило о повторных звуках взрывов в городе. Об одном из них отметило, что он "вероятно, за пределами города".

В 00:48 стало известно о седьмом взрыве в городе, а позже – о 12-ти взрывах.

Терехов уточнил, что "звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода".

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Вместе с тем он добавил: "Однако для Харькова и дальше сохраняется опасность ударных БпЛА".