В Харькове было слышно серию взрывов
Среда, 28 мая 2025, 00:38
В ночь на 28 мая СМИ сообщили о серии взрывов, которую было слышно в Харькове.
Источник: общественное вещание "Суспільне", мэр Харькова Игорь Терехов
Дословно "Суспільне": "В Харькове слышна серия взрывов".
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Обновлено: Позже "Суспільне" сообщило о повторных звуках взрывов в городе. Об одном из них отметило, что он "вероятно, за пределами города".
В 00:48 стало известно о седьмом взрыве в городе, а позже – о 12-ти взрывах.
Терехов уточнил, что "звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода".
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Вместе с тем он добавил: "Однако для Харькова и дальше сохраняется опасность ударных БпЛА".