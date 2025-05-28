У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У ніч проти 28 травня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики.

Джерело: КМВА, Повітряні сили

Деталі: ПС зазначили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

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У КМВА повідомили, що в Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Оновлено: О 3:03 у Києві, а згодом і в областях оголосили відбій повітряної тривоги.