Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоСреда, 28 мая 2025, 02:26
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
фото: Getty Images

В ночь на 28 мая в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы враждебной баллистики.

Источник: КГВА, Воздушные силы

Детали: ВС отметили угрозу применения баллистического вооружения с севера.

Реклама:

В КГВА сообщили, что в Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Обновлено: В 3:03 в Киеве, а затем и в областях объявили отбой воздушной тревоги.

Киеввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вражеская атака БпЛА на Харьковскую область: 8 пострадавших
видеоЗеленский пообещал России "зеркальные" ответы
Росия планирует подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски
НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ, чьи родственники владеют имуществом на $2 млн
США получили от Украины список условий мирного соглашения, теперь ждут от РФ – Келлог
фотоПобег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу
Все новости...
Киев
Зеленский назначил глав райгосадминистраций Киева, среди которых бывшие юморист і дзюдоист
Непобедимое "Динамо", менеджерское самоубийство "Шахтёра" и исторический рекорд "Ингульца". Итоги сезона УПЛ
В Киеве воспитателей детсада, где травмировался ребенок, разоблачили на подделке документов
Последние новости
05:30
Politico: Трамп теряет терпение по отношению к Путину, но не определился с дальнейшими шагами
04:12
Трамп озвучил Канаде цену противоракетной защиты Golden Dome
03:04
Вражеская атака БпЛА на Харьковскую область: 8 пострадавших
02:52
Келлог назвал "безрассудным комментарием" угрозы Медведева Третьей мировой
02:26
ОбновленоВ Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
01:48
ОбновленоВ Николаевской области и Полтаве прогремели взрывы
01:28
В Москве говорят, что "отбиваются от атаки дронов", закрыли аэропорты
01:20
Греция ликвидирует госагентство, фигурирующее в расследовании ЕС о мошенничестве
01:08
В России заявили якобы об атаке более 100 "украинских" БПЛА в течение трех часов
00:53
теннисУкраинки установили рекорд по представительству во втором круге Ролан Гаррос
Все новости...
Реклама:
Реклама: