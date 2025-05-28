В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Среда, 28 мая 2025, 02:26
В ночь на 28 мая в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы враждебной баллистики.
Источник: КГВА, Воздушные силы
Детали: ВС отметили угрозу применения баллистического вооружения с севера.
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В КГВА сообщили, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Обновлено: В 3:03 в Киеве, а затем и в областях объявили отбой воздушной тревоги.