Президент Чехії назвав нереалістичним запрошення України в НАТО в короткі терміни
Президент Чехії Петр Павел переконаний, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО у короткі терміни – це, зокрема, пов’язане з позицію президента США Дональда Трампа.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв'ю президента Politico
Дослівно видання: "Незважаючи на свою рішучу проукраїнську позицію, Павел сказав, що "відверто кажучи, нереалістично" запросити Україну до НАТО в короткі терміни, зважаючи на протидію з боку адміністрації Трампа".
Деталі: Водночас він підкреслив, що союзники не повинні "відмовлятися від цієї ідеї", тому що Київ посилить НАТО, коли приєднається до Альянсу.
"Ми також повинні створити набагато більший тиск (на РФ – ред.) з економічного боку, тому що очевидно, що Росія має великі труднощі", – наголосив Павел.
Передісторія:
- Наразі залишається невідомим, чи запросять Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в червні, однак, ймовірно, президент України буде присутній на форумі оборонної промисловості, який у НАТО організовують паралельно.
- Міністр оборони Нідерландів, які приймають червневий саміт лідерів НАТО, розповів, що його країна шукає можливості включити президента Зеленського до програми гаазького саміту.
- Також стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту – ймовірно, без згадки України.