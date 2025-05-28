Президент Чехії назвав нереалістичним запрошення України в НАТО в короткі терміни

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО у короткі терміни – це, зокрема, пов’язане з позицію президента США Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв'ю президента Politico

Дослівно видання: "Незважаючи на свою рішучу проукраїнську позицію, Павел сказав, що "відверто кажучи, нереалістично" запросити Україну до НАТО в короткі терміни, зважаючи на протидію з боку адміністрації Трампа".

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Деталі: Водночас він підкреслив, що союзники не повинні "відмовлятися від цієї ідеї", тому що Київ посилить НАТО, коли приєднається до Альянсу.

"Ми також повинні створити набагато більший тиск (на РФ – ред.) з економічного боку, тому що очевидно, що Росія має великі труднощі", – наголосив Павел.

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