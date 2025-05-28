Президент Чехии назвал нереалистичным приглашение Украины в НАТО в короткие сроки

Президент Чехии Петр Павел убежден, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки – это, в частности, связано с позицией президента США Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью президента Politico

Дословно издание: "Несмотря на свою решительную проукраинскую позицию, Павел сказал, что "откровенно говоря, нереалистично" пригласить Украину в НАТО в короткие сроки, учитывая противодействие со стороны администрации Трампа".

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Детали: В то же время он подчеркнул, что союзники не должны "отказываться от этой идеи", потому что Киев усилит НАТО, когда присоединится к Альянсу.

"Мы также должны создать гораздо большее давление (на РФ – ред.) с экономической стороны, потому что очевидно, что Россия имеет большие трудности", – подчеркнул Павел.

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