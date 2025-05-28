Президент Чехии назвал нереалистичным приглашение Украины в НАТО в короткие сроки
Президент Чехии Петр Павел убежден, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки – это, в частности, связано с позицией президента США Дональда Трампа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью президента Politico
Дословно издание: "Несмотря на свою решительную проукраинскую позицию, Павел сказал, что "откровенно говоря, нереалистично" пригласить Украину в НАТО в короткие сроки, учитывая противодействие со стороны администрации Трампа".
Детали: В то же время он подчеркнул, что союзники не должны "отказываться от этой идеи", потому что Киев усилит НАТО, когда присоединится к Альянсу.
"Мы также должны создать гораздо большее давление (на РФ – ред.) с экономической стороны, потому что очевидно, что Россия имеет большие трудности", – подчеркнул Павел.
Предыстория:
- Пока остается неизвестным, пригласят ли Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне, однако, вероятно, президент Украины будет присутствовать на форуме оборонной промышленности, который в НАТО организуют параллельно.
- Министр обороны Нидерландов, которые принимают июньский саммит лидеров НАТО, рассказал, что его страна ищет возможности включить президента Зеленского в программу гаагского саммита.
- Также стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита – вероятно, без упоминания Украины.