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Трамп: Канада отримає "Золотий купол" безкоштовно, якщо приєднається до США

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 28 травня 2025, 10:46
Трамп: Канада отримає Золотий купол безкоштовно, якщо приєднається до США
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада має заплатити 61 млрд доларів за участь у  створенні американської системи протиракетної оборони "Золотий купол", однак у разі входження до складу США це буде безкоштовно.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп заявив, що приєднання Канади до створення системи протиракетної оборони "Золотий купол" буде безкоштовним, якщо вона погодиться стати 51-м штатом США.

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"Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової Системи Золотого Куполу, що це коштуватиме 61 млрд доларів, якщо вона залишиться окремою, але нерівноправною нацією. Але це коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вона стане нашим улюбленим 51-м штатом", – написав американський президент.

 
Скриншот: Truth Social

Він додав, що Канада начебто "розглядає цю пропозицію".

Нагадаємо:

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  • "Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".
  • У травні Трамп затвердив проєкт "Золотого купола" вартістю 175 млрд доларів і призначив генерала Космічних сил контролювати амбітну програму. Тоді ж він заявив, що Канада висловила бажання долучитися до цієї програми.
  • З моменту вступу на посаду в січні Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США. 
  • На початку травня премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з Трампом у Білому домі категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

Читайте також: Перемога завдяки Трампу: як погрози президента США змінили канадську політику.

КанадаСШАТрамп
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