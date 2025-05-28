Трамп: Канада получит "Золотой купол" бесплатно, если присоединится к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада должна заплатить 61 млрд долларов за участие в создании американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", однако в случае вхождения в состав США это будет бесплатно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social

Детали: Трамп заявил, что присоединение Канады к созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол" будет бесплатным, если она согласится стать 51-м штатом США.

Реклама:

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной Системы Золотого Купола, что это будет стоить 61 млрд долларов, если она останется отдельной, но неравноправной нацией. Но это будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если она станет нашим любимым 51-м штатом", – написал американский президент.

Скриншот: Truth Social

Он добавил, что Канада вроде бы "рассматривает это предложение".

Напомним:

РЕКЛАМА:

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".

В мае Трамп утвердил проект "Золотого купола" стоимостью 175 млрд долларов и назначил генерала Космических сил контролировать амбициозную программу. Тогда же он заявил, что Канада выразила желание присоединиться к этой программе.

С момента вступления в должность в январе Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США.

В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Трампом в Белом доме категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

Читайте также: Победа благодаря Трампу: как угрозы президента США изменили канадскую политику.