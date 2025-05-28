Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп: Канада получит "Золотой купол" бесплатно, если присоединится к США

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 28 мая 2025, 10:46
Трамп: Канада получит Золотой купол бесплатно, если присоединится к США
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада должна заплатить 61 млрд долларов за участие в создании американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", однако в случае вхождения в состав США это будет бесплатно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social

Детали: Трамп заявил, что присоединение Канады к созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол" будет бесплатным, если она согласится стать 51-м штатом США.

Реклама:

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной Системы Золотого Купола, что это будет стоить 61 млрд долларов, если она останется отдельной, но неравноправной нацией. Но это будет стоить НОЛЬ ДОЛЛАРОВ, если она станет нашим любимым 51-м штатом", – написал американский президент.

 
Скриншот: Truth Social

Он добавил, что Канада вроде бы "рассматривает это предложение".

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • "Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".
  • В мае Трамп утвердил проект "Золотого купола" стоимостью 175 млрд долларов и назначил генерала Космических сил контролировать амбициозную программу. Тогда же он заявил, что Канада выразила желание присоединиться к этой программе.
  • С момента вступления в должность в январе Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США.
  • В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Трампом в Белом доме категорически исключил превращение своего государства в "51-й американский штат".

Читайте также: Победа благодаря Трампу: как угрозы президента США изменили канадскую политику.

КанадаСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Украине нужно $30 миллиардов для производства оружия и сдерживания РФ
Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате
Зеленский: США не поддержат уход Украины с контролируемых ею территорий
Немецкая "подруга Путина" хочет референдум относительно Taurus для Украины
фото, фото Дроны атаковали завод по разработке БпЛА под Москвой
видеоЗеленский пообещал России "зеркальные" ответы
Все новости...
Канада
Трамп озвучил Канаде цену противоракетной защиты Golden Dome
Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде, которую предлагал превратить в "51 штат"
Британия, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями из-за нового наступления в Газе
Последние новости
13:18
Уровень поддержки евро в ЕС – самый высокий в истории
13:13
В Кремле заявили, что допускают встречу Путина с Зеленским, но ставят условия
13:12
Тюрьмы для непокорных женщин в Саудовской Аравии: журналисты рассказали, какие там условия
13:12
Почти 60% граждан ЕС поддерживают закупку и поставку оружия для Украины – опрос
13:05
Цены на черешню - самые высокие за 10 лет, хотя она и подешевела
12:56
Не расширять НАТО и снять санкции – Reuters написал о нескольких условиях Путина "для мира"
12:54
Проиграл 54 боя, половина из которых были договорными. История украинского боксера без чемпионских амбиций
12:47
"Манипулятивные и эмоциональные". В Министерстве культуры отреагировали на письмо с обвинениями от сообщества
12:43
АРМА ищет управляющего для одного из крупнейших машиностроительных заводов Украины
12:31
видеоЗеленский прибыл в Германию, где встретится с Мерцом
Все новости...
Реклама:
Реклама: